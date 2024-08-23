В Ташкенте презентовали книгу Султана Раева "Тандалган чыгармалар" на узбекском языке

В городе Ташкент (Узбекистан) состоялась презентация книги генерального секретаря международной организацией ТЮРКСОЙ, государственного и общественного деятеля, народного писателя Кыргызстана Султана Раева.

Торжественное мероприятие началось с видео кадров, посвященных, жизнедеятельности и творчеству Султана Раева.

По словам председателя Союза писателей Узбекистана, народного писателя Узбекистана Сирожиддина Сайиддина, в настоящий момент между тюркоязычными государствами высоко звучит лозунг "Литературная дружба - дружба на веки".

"В последнее время уделяется большое внимание пропаганде творчества великих писателей Чингиза Айтматова, Низамия Гянджавия, Махтумкули Фирогия и других. Установлено тесное сотрудничество между представителями между писателями тюркоязычных стран. Писатели, поэты и другие творческие личности активно участвуют в разных литературных мероприятиях, форумах и конференциях. В том числе были успешно реализованы разного рода литературные проекты с участием генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева. За особый вклад в масштабные произведения Султан Раев воистину превратился в народного писателя Узбекистана. Его книга "Тандалган чыгармалар" заняла особое место в литературной сокровищнице нашей страны",- сказал он.

Султан Раев рассказал, что в детстве он вырос среди узбеков и узбекский язык для него также родной. "Сегодня в Узбекистане по инициативе президента происходят глобальные изменения. Достижения вашей страны - это практический результат всех предпринятых решений, направленных на развитие и обновление. Узбекистан наравне соперничает с развитыми странами мира. Эта земля ещё во время Амира Тимура была известна далеко за ее пределами, сейчас же республика стремится к ещё большим высотам. Во главе всего стоит президент Шавкат Мирзиеёв. Глава государства сам уделяет особое внимание литературе, духовности и просвещению. Я очень рад, что мой простой труд был оценён столь высоко",- сказал Раев.

В завершении презентации всем участникам были вручены книги с автографом автора.

Источник - КАБАР