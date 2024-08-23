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Авиакомпания «Asman Airlines»: цены на авиабилеты по местным направлениям, существенно снизились

Бишкек, "Саясат.kg". Авиакомпания «Asman Airlines» (дочерняя компания ОАО «МАМ») уже скоро начнет совершать рейсы по всем местным направлениям в Кыргызстане.

Цены на авиабилеты: 
Ош-Бишкек - 3300 сомов 
Джалал-Абад-Бишкек - 3100 сомов 
Талас-Бишкек - 2100 сомов 
Баткен-Бишкек - 3300 сомов 
Раззаков-Бишкек - 3300 сомов 
Казарман-Бишкек - 3100 сомов 

Полеты в Каракол и Нарын начнутся ближе к зиме, и цены на авиабилеты по этим направлениям пока рассматриваются. 
Билеты можно приобрести онлайн на сайте авиакомпании: Asmanairlines.kg

           