Авиакомпания «Asman Airlines»: цены на авиабилеты по местным направлениям, существенно снизились

Бишкек, "Саясат.kg". Авиакомпания «Asman Airlines» (дочерняя компания ОАО «МАМ») уже скоро начнет совершать рейсы по всем местным направлениям в Кыргызстане.

Цены на авиабилеты:

Ош-Бишкек - 3300 сомов

Джалал-Абад-Бишкек - 3100 сомов

Талас-Бишкек - 2100 сомов

Баткен-Бишкек - 3300 сомов

Раззаков-Бишкек - 3300 сомов

Казарман-Бишкек - 3100 сомов

Полеты в Каракол и Нарын начнутся ближе к зиме, и цены на авиабилеты по этим направлениям пока рассматриваются.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте авиакомпании: Asmanairlines.kg