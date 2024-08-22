Выявлен факт незаконной приватизации Узгенского автовокзала

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

29 июля 2024 года с целью сокрытия факта незаконной приватизации крупного объекта инфраструктуры г.Узген площадью 0,74 га, а также отказа от дальнейшего уголовного преследования, с поличным при даче взятки в особо крупном размере (1 млн. 500 тыс. сомов), задержан начальник отдела УККН ГНС при МФ КР по южному региону «К.Н.Н.» и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В ходе доследственной проверки акционерами ОАО «Узген автобекети» признан факт незаконной приватизации автовакзала г.Узген и добровольно передан на баланс мерии г.Узген, рыночная стоимость вышеуказанного земельного участка составляет 219 млн. 591тыс. 000 сомов.