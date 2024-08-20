Нацбанк вводит в обращение серебряную монету «Кара-Кыргызской автономной области – 100 лет» - фото

Национальный банк КР в честь 100-летия со дня образования Кара-Кыргызской автономной области с 20 августа 2024 года вводит в обращение серебряную коллекционную монету «Кара-Кыргызской автономной области – 100 лет» серии «Исторические события».

Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил зампредседателя Мелс Аттокуров.

По его словам, историческое событие 1924 года, связанное с созданием Кара-Кыргызской автономной области, является важнейшей датой в истории кыргызского народа, подтверждающей возрождение кыргызской государственности. «Кыргызская автономная область фактически стала политико-правовой основой для образования Кыргызской Республики со всеми атрибутами суверенного государства в современном мире», - заявил он.

В свою очередь начальник Управления денежной наличности НБ КР Медина Аширалиева сообщила, что основным элементом лицевой стороны монеты «Кара-Кыргызской автономной области – 100 лет» является изображение логотипа в виде стилизованной цифры 100, символизирующей горы Ала-Тоо, национальный орнамент и бесконечность, а также надпись «жыл».

«В нижней части расположено стилизованное изображение снежного барса (илбирса) – национального символа Кыргызской Республики, а также указан номинал монеты «10 сом». В верхней части монеты изображены горы Ала-Тоо. По окружности монеты расположена надпись «Кара-Кыргыз автономиялуу облусу / Кара-Кыргызской автономной области – 100 лет».

На оборотной стороне монеты размещен герб Кыргызской Республики в обрамлении стилизованных изображений цветов, произрастающих в горах Ала-Тоо. В левой и правой частях монеты расположена надпись «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы /Национальный банк Кыргызской Республики». В нижней части указаны год выпуска монеты «2024», проба металла (Ag 925) и вес (28,28 g)», - рассказала она.

Монета «Кара-Кыргызской автономной области – 100 лет» имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызстана. Коллекционная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества. Коллекционную монету можно приобрести по цене 4 820 сомов.

Источник - КАБАР