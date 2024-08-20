В Иссык-Кульском районе после схода селей пострадали 497 жилых домов, соцучреждения и места отдыха

Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия сошедших селей в Иссык-Кульской области.

Для этого привлекли 755 человек и 59 единиц спецтехники.

По предварительной информации министерства, в Иссык-Кульском районе пострадали 497 жилых домов, три соцучреждения (детский сад, ФАП, библиотека) и места отдыха.

18 августа в результате схода селей пострадали села Булан-Соготту, Корумду, Темировка, пансионат «Иссык-Куль Аврора» и центр отдыха «Karven Иссык-Куль». Наиболее пострадало село Темировка, где затопило более 100 домов. Кроме того, из-за стихии в районах Джети-Огуз, Ак-Суу, Иссык-Куль и Тон затопило ряд домов и дорог, проезд временно закрыт. В двух районах области действует режим ЧС.

Источник - kloopnews