Кыргызстан усилил санитарно-карантинные меры из-за угрозы оспы обезьян

В Кыргызстане эпидемиологическая ситуация по заболеваемости оспой обезьян благополучная, подозрительных случаев не зарегистрировано, сообщает Министерство здравоохранения.

В аэропортах, на железнодорожных станциях и пограничных переходах усилены санитарно-карантинные меры, особенно в отношении граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи оспы обезьян. Эти меры направлены на предотвращение заноса вируса в страну.

Санитарно-карантинные пункты оснащены тепловизорами и бесконтактными термометрами для своевременного выявления лиц с повышенной температурой. В 2022 году Минздрав получил 3000 ПЦР-тестов для диагностики вируса оспы обезьян. Лаборатории Департамента госсанэпиднадзора и Ошского центра санитарной службы проводят тестирование лиц, вернувшихся из неблагополучных стран. На 19 августа 2024 года в наличии имеется 500 ПЦР-тестов.

«Противоэпидемическая и профилактическая работа продолжается, планируется приобретение дополнительных тест-систем для раннего выявления заболевания, а также совместная работа с Духовным управлением мусульман Кыргызстана и информирование населения о путях передачи и профилактике оспы обезьян», — говорится в сообщении.

Минздрав рекомендует кыргызстанцам, планирующим поездки в страны с зарегистрированными случаями заболевания, соблюдать меры предосторожности.

15 августа Всемирная организация здравоохранения второй раз за два года объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового значения. Отмечается резкий рост заболеваемости оспой обезьян в некоторых районах Африки, где вирус передается от человека к человеку. С начала года число заболевших в Демократической Республике Конго уже превысило показатели прошлого года и составило 15 600 человек. 16 августа сообщается о регистрации двух случаев заболевания вне Африки, в Швеции и Пакистане.

«Здоровье» (АКИpress)