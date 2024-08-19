На Иссык-Куле уже в двух районах действует режим ЧС

В Иссык-Кульской области уже в двух районах действует режим чрезвычайной ситуации из-за селей.

Как сообщили агентству в полномочном представительстве президента в регионе, режим ЧС неделю назад был введен в Тонском районе, с сегодняшнего дня - в Иссык-Кульском районе.

Также в остальных Тюпском, Ак-Суйском и Джети-Огузском районах и городах Балыкчы и Каракол действует режим повышенной готовности.

Напомним, на выходных на северном берегу сошли селевые потоки, пострадали села Булан-Соготту, Корумду, Темировка, и несколько пансионатов.

Источник - КНИА КАБАР