МИД: Пострадавший в США кыргызстанец – россиянин

«Он не нуждается в какой-либо финансовой и иной помощи»
Пострадавший в США при нападении молодежной банды кыргызстанец Шайлообек Базарбай уулу – гражданин России. Об этом сообщили в МИД Кыргызстана.
По данным ведомства, Генконсульство КР в Чикаго оперативно отреагировало на происшествие в Лос-Анджелесе и находится на связи с пострадавшим.
«Он сообщил, что является гражданином Российской Федерации, в результате нападения потерял российский паспорт и военный билет, внутренние документы США. Пострадавший отметил, что ежедневно взаимодействует с местной полицией, расследование продолжается в штатном режиме. Потерпевший не нуждается в какой-либо финансовой и иной помощи», — рассказали в министерстве.
Напомним, 2 августа подростки на велосипедах окружили автомобиль с Шайлообеком в центре Лос-Анджелеса, после чего ограбили и избили его.
Лейла Молдыбаева
Источник - Вести.kg