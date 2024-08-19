Кыргызстанцев в Южной Корее обманули на крупную сумму через криптовалюту

МИД КР прокомментировало обращение граждан Кыргызстана по факту мошенничества, связанного с финансовыми операциями с использованием криптовалют в Республике Корея.

По инициативе посольства была организована встреча с пострадавшими гражданами Кыргызстана с целью выяснения всех обстоятельств инцидента.

В ходе встречи было установлено, что граждане, занимающиеся экспортом автомобилей, мобильных телефонов и иных товаров в Кыргызстан, стали жертвами мошенничества на крупную сумму денег.

По информации граждан, финансовые средства переводились посредством стейблкоинов USDT через криптовалютную платежную систему Tether.

При этом на момент проведения встречи было выявлено, что пострадавшие не обращались в правоохранительные органы Республики Корея. В связи с этим посольство настоятельно рекомендовало гражданам незамедлительно подать заявление в компетентные органы Республики Корея.

На данный момент соответствующее заявление подано одним гражданином, которое принято к рассмотрению Отделом по расследованию киберпреступлений полиции г. Анян.

Со своей стороны посольство обратилось к Министерству иностранных дел и правоохранительным органам Республики Корея с просьбой об оказании содействия в объективном и всестороннем рассмотрении данного дела и оказывает пострадавшим гражданам соответствующую консульско-правовую помощь в рамках своей компетенции.

Источник - КАБАР