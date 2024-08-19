Министр образования рассказала, изменились ли требования к школьной форме

Требования к школьной форме в этом учебном году не изменились. Об этом в прямом эфире сообщила министр образования Догдуркул Кендирбаева.

Министр напомнила, что вопрос школьной формы регулируется уставом школы, однако в любом случае она остается классической: светлый верх, черный низ.

В ведомстве также отметили, что изменения не ожидаются и в этом учебном году требования к форме такие же, как и в прошлом году. Тогда в МОиН сообщали, что не допускается ношение в школах спортивной одежды и обуви, джинсовой одежды, пляжной, домашней одежды и обуви. Школьная форма учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в учебных помещениях.

Допустимые цвета рубашки – белый, светло-серый, светло-голубой, светло-бежевый. Школьная форма состоит из набора предметов: рубашки/блузки, жилета, брюк/юбки и пиджака в любой комбинации.

Источник - Kaktus