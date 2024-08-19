Осталось 15 дней. Кыргызстанцам напомнили об акции по бесплатной замене паспортов

В Кыргызстане до 31 августа проводят кампанию по бесплатному обмену ID-карт старого образца на новые.

Как сообщили в Минцифры, акция действует для всех граждан, независимо от причин замены (утеря, порча, перемена ФИО).

На сегодня принято 63 251 заявление, из которых уже выдано 52 685 новых паспортов.

Замена касается только ID-карт образца 2004 года с серией AN. Карты 2017 года замены не требуют.

Распределение заявок по областям:

- Баткенская область — 7 381,

- Бишкек — 12 319,

- Ош — 4 354,

- Джалал-Абадская область — 10 161,

- Иссык-Кульская область — 4 682,

- Нарынская область — 2 066,

- Ошская область — 11 238,

- Таласская область — 2 634,

- Чуйская область — 8 416.

Источник - Кабар