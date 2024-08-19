В Нижневартовске гражданин Кыргызстана спас 3-летнего ребенка

Бишкек, "Саясат.kg". В Нижневартовске 3-летний ребенок едва не упал с 8-го этажа — участие в его спасении принял гражданин Кыргызстана Аман Батырбеков.

Мать оставила ребенка одного в запертой квартире — привязала за ногу к кровати и ушла. Но он забрался на подоконник и стал сбрасывать оттуда свои игрушки. Жильцы других квартир заметили это и вызвали полицию. А Батырбеков на веревке спустился с девятого этажа, попал в квартиру и снял ребёнка с подоконника.

Кыргызстанцу выразили благодарность, а в отношении матери составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, поставили на учет в полицию как неблагополучного родителя, сообщает тг-канал "Апрель ТВ".