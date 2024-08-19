С завтрашнего дня, все незарегистрированные мобильные устройства будут отключены

Бишкек, “Саясат.kg”. Государственная система идентификации – что это такое

В соответствии с постановлением Кабинета Министров КР №287 от 31 мая 2022 года, в целях защиты от использования контрафактных телефонов, внедрена Государственная система идентификации мобильных устройств.

Государственная система идентификации (ГСИ) - представляет собой комплексную систему, предназначенную для контроля стандартов, ввозимых в Кыргызскую Республику устройств с поддержкой SIM-карты, а также обеспечения уплаты всех сборов за регистрацию устройств, таможенных пошлин и налогов, применимых в соответствии с действующим законодательством КР.

Оплата за регистрацию мобильных устройств в ГСИ, а также таможенных пошлин и налогов возложена на импортеров мобильных устройств и дальнейшая реализация физическим лицам осуществляется на безвозмездной основе.

Согласно пункту 17-1 вышеуказанного постановления физическое лицо может ввозить на территорию Кыргызской Республики не более 2 мобильных устройств в год для личного пользования на безвозмездной основе.

Лицам, приобретающим устройства за пределами КР (например, если телефон был привезен с собой из-за границы или заказан онлайн на международных маркетплейсах за пределами КР) необходимо зарегистрировать на сайте «www.imei.kg».

Лицам, приобретающим устройства внутри Кыргызской Республики, нет необходимости самостоятельно регистрировать устройство. Перед покупкой мобильных устройств, необходимо проверять, зарегистрированы ли они в ГСИ набрав *5656# на своем телефоне, на сайте «www.imei.kg» или через приложение операторов связи Билайн, Мега, О!.

При этом отмечаем, что все мобильные устройства граждан КР которые использовались до запуска системы ГСИ (до 25 июня 2024 года) автоматически были внесены в белый список т.е. не будут отключены от сети операторов связи.

Согласно постановлению Кабинета Министров КР №421 от 24 июля 2024 года все незарегистрированные мобильные устройства, завезенные в Кыргызскую Республику до 25 июня 2024 года без подтверждающих документов будут отключены от сети операторов связи 16 августа 2024 года.

Чтобы быть на связи просим Вас зарегистрировать мобильные устройства до 15 августа т.г.

Пресс-центр ГКНБ КР