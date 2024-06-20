Уголовное преследование по факту финансирования ОПГ К.Асанбека со стороны Джуманбаева Владимира Викторовича прекращено

Бишкек, "Саясат.kg". 19 июня 2024 года В.Джуманбаев прибыл на территорию Кыргызской Республики...

В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем, были установлены отдельные факты финансирования деятельности ОПГ т.н. «вора в законе» К.Асанбека со стороны одного из крупных бизнесменов РК – Джуманбаева Владимира Викторовича.

Однако, 19 июня 2024 года В.Джуманбаев прибыл на территорию Кыргызской Республики, где при его активном участии со следственными органами проведены ряд соответствующих следственно-оперативных мероприятий.

По результатом проведенных мероприятий, предъявленные ранее предъявленные обвинения В.Джуманбаеву были сняты в связи с отсутствием причастности к деятельности и финансированию ОПГ и досудебное производства в отношении последнего прекращено.