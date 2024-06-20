На благотворительном показе фильма в Торонто собрали деньги для мальчика из Кыргызстана

Таким образом была оказана помощь подопечному фонда Медеткану Эсенкулову с покупкой обратного билета домой для него и его мамы.
Накануне Дня матери создатели фильма "Рай под ногами матерей" (Кыргызстан), Фонд Кубанычбека Акунова, студия "Эгемен" предоставили фильм для благотворительного показа в Торонто для кыргызской диаспоры. Собранные средства - 823 канадских доллара - были переданы в фонд "Помогать легко".
Таким образом была оказана помощь подопечному фонда Медеткану Эсенкулову с покупкой обратного билета домой для него и его мамы.
Медеткану 14 лет, диагноз - саркома Юинга, в течение месяца проходил лечение в Индии.
Фонд "Помогать легко" вот уже 10 лет помогает мамам и папам справиться с самым тяжелым испытанием для родителей - бороться за жизнь ребенка против рака.
Реквизиты фонда: Elsom, MBank, MegaPay - 0556400400.
Instagram: pomogat_legko_kg
URL: https://kaktus.media/503614