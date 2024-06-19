ГКНБ: Задержаны директор МП «ТЗХ» и представитель подрядной организации

Бишкек, "Саясат.kg". Директор МП «ТЗХ» и представитель подрядной организации задержаны и водворены в ИВС УВД Таласской области.

ГКНБ КР выявлены факты злоупотребления должностным положением со стороны отдельных должностных лиц мэрии г.Талас и МП «Таласское зеленое хозяйство» в интересах подрядной организации при осуществлении капитального ремонта стадиона им. Э.Кутманалиева г.Талас.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что несмотря на отсутствие соответствующей лицензии на выполнение строительно-монтажных работ, а также опыта работы в данной области, ответственными работниками муниципального предприятия без осуществления тендера был заключен прямой договор с подрядной организацией на сумму 25 млн.сомов.

В результате проведенного аудита по расхождению физических объемов, индекса заработной платы, налогов и стоимости материалов по капитальному ремонту стадиона им. Э.Кутманалиева был установлен ущерб интересам государства в размере более 4 млн. сомов.

По данному факту (А.М.) - директор МП «ТЗХ» и (Т.С.) - представитель подрядной организации задержаны и водворены в ИВС УВД Таласской области.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других виновных лиц, причастных к совершению указанного преступления.