В Бишкеке построят еще одну новую дорогу — продолжение улицы Ахунбаева

Сегодня, 19 июня, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев обошел обновленные отрезки улиц Ахунбаева и Байтика Баатыра, а также участки, где продолжаются дорожные работы.

Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, во время инспектирования улицы Ахунбаева Айбек Джунушалиев поручил главе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры усилить работы по эвакуации неправильно припаркованных машин на обочине, где стоянка запрещена, а также автомобилей на зеленой зоне.

Акимам Первомайского и Октябрьского районов поставлена задача обязать все коммерческие объекты произвести мойку фасадных частей зданий.

«В рамках исполнения поручения президента Садыра Жапарова руководителю управления по контролю за землепользованием поставлена задача демонтировать все рекламные щиты по городу и заменить их на LED-экраны, а также тщательно изучить все объекты вдоль улицы Ахунбаева на предмет законности, в противном случае принять меры по устранению нарушений. ДУМИ поручено провести все необходимые работы по переходу с рекламных щитов на LED-экраны», — добавили в мэрии.

Всем соответствующим службам поставлена задача — вместе с ремонтом дорог привести в порядок и внешний вид зданий согласно утвержденному дизайн-коду. В частности, директору МП «Бишкексвет» — провести работы по замене старых линий электропередачи на новые, а также по новому дизайн-коду провести все линии под землей.

Главному архитектору дано поручение разработать проект по прокладке новой дороги, которая соединит улицы Достоевского и Ауэзова. Как уточнили 24.kg, речь идет о продолжении улицы Ахунбаева.

Мэр также проверил ход строительства спортивного комплекса «Алга» (ранее «Трудовые резервы») и дал поручение уделить внимание качеству строительных работы и ускорить процесс.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296990/