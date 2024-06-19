Мэр прошелся по Бишкеку после слов президента о рекламных щитах. И раздал поручения

В пресс-службе мэрии рассказали, что во время инспекции Джунушалиев раздал ряд поручений...

Сегодня, 19 июня, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев совершил обход обновленных отрезков улиц Ахунбаева и Байтика Баатыра, а также участков, где продолжаются дорожные работы.

В пресс-службе мэрии рассказали, что во время инспекции Джунушалиев раздал ряд поручений:

- усилить работы по эвакуации неправильно припаркованных машин на обочине, где стоянка запрещена, а также с зеленой зоны;

- обязать все коммерческие объекты Первомайского и Октябрьского районов вымыть фасады зданий;

- демонтировать все рекламные щиты в городе и заменить их на LED-экраны, а также тщательно изучить все объекты по ул. Ахунбаева на предмет законности и принять меры по устранению нарушений.



Департаменту по управлению муниципальным имуществом мэрии поручено провести необходимые работы по замене рекламных щитов LED-экранами.

Также всем соответствующим службам поставлена задача вместе с ремонтом дорог привести в порядок внешний вид зданий согласно утвержденному дизайн-коду, говорится в сообщении.

Директору МП "Бишкексвет" поручили во время дорожных работ заменить старые линии электропередач и провести их под землей.

Кроме этого, главному архитектору поручили разработать проект по прокладке новой дороги, которая соединит улицы Достоевского и Ауэзова.

Мэр также проверил ход строительства спортивного комплекса "Алга" (на месте "Трудовых резервов") и дал поручение "ускорить процесс".

Напомним, 18 июня президент Садыр Жапаров поручил мэрии Бишкека полностью убрать старые рекламные щиты в городе, заменив их LED-экранами.



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