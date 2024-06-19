Государству возвращен незаконно приватизированный земельный участок

В дальнейшем, данный земельный участок будет использован по назначению.

Прокуратурой Кочкорского района Нарынской области проведена проверка по возвращению государству земельных участков, незаконно переданных в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По результатам проверки, земельный участок профессионального лицея №15 им.Ж.Тойгонбаева, мерою 0,32 га стоимостью 3 млн 100 тысяч сомов, расположенный в селе Кара-Тоо Семиз-Бельского айылного аймака, на основании акта прокурорского реагирования возвращен на баланс государства, а незаконное право собственности предыдущих владельцев отменено.

В дальнейшем, данный земельный участок будет использован по назначению.

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