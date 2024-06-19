Акылбек Жапаров оценил успехи КР на форуме " MINEX Центральная Азия"

Кыргызская Республика - надежный экономический партнер, способный выполнить все взятые на себя экономические обязательства.

Об этом сказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, выступая на 10-ом горно-геологическом форуме "MINEX Центральная Азия".

Глава Кабмина отметил, что 95 % территории Кыргызстана составляют горы, недра которых богаты полезными ископаемыми, не только золотом и углем, но и железом – более 5 млрд тонн в руде лишь на одном из участков одного месторождения, титаном, а также редкоземельными металлами, которые в настоящее время имеют высокий экономический спрос (европий, цирконий, цезий, группа лантаноидов и др.).

"Для примера могу сказать, что прогнозные запасы титаномагнетита лишь на одном участке месторождения составляют около 20 млн тонн (Кызыл-Омпол), а на другом месторождении запасы редкоземельных металлов, включающих в себя более 21 элемента, составляют около 60 тыс. тонн (Кутессай-2). Эти запасы были зафиксированы более 50 лет назад, при этом существует мнение авторитетных геологов-ученых, что данные показатели при более детальной геологоразведке с применением новых технологических решений, могут увеличиться в разы. Мы приглашаем партнеров к совместной геологоразведочной работе и ждем инвесторов в эту перспективную отрасль экономики – горную добычу", - сказал он.

Выступая перед гостями форума, Акылбек Жапаров акцентировал внимание на общую ситуацию в стране – развитие политических, экономических и социальных процессов, что, в конечном счете, определяют инвестиционную привлекательность и активность.

"Прежде всего, мы добились политической стабильности в стране на основе улучшения экономической ситуации в стране. Добились резкого сокращения теневой экономики, увеличения налоговых поступлений и таможенных сборов в бюджет и соответственно повышения заработной платы учителей, врачей, работников сферы культуры, повышения активности малоимущего населения, организуя социальные контракты по принципу "не рыбой, а удочкой надо обеспечивать", жесткой борьбы против коррупции и криминала. В результате 82 % населения поддерживают курс руководства страны, возглавляемый Президентом страны Садыром Нургожоевичем. Этот факт выявлен не нами, а Международным Республиканским Институтом (IRI). Народ видит и ощущает улучшения во всех сферах. Можно сказать, что страна после трех революций в настоящее время повернулась в сторону экономики, в сторону созидания", - сказал он.

Председатель кабмина отметил и произошедшие серьезные положительные сдвиги в экономике страны, "в результате которых можно с уверенностью характеризовать Кыргызскую Республику как надежного экономического партнера, способного выполнить все взятые на себя экономические обязательства".

За последние годы экономический рост Кыргызстана демонстрирует исключительно устойчивое развитие – средний темп роста ВВП составил 7 %. Экономический рост обеспечен всеми секторами. Особенно высокая инвестиционная активность и рекордный темп роста наблюдается в строительстве. Так, в первом квартале 2024 года рост объемов инвестиций в основной капитал составил 66,6 %, валовой продукции строительства – 53,8 %. В 2023 году был преодолен исторический рубеж – ВВП страны составил более 1 триллиона 229 млрд сомов (около 14 млрд долл. США), что значительно выше показателей предыдущих лет.

ВВП на душу населения составил почти 2 тыс. долларов тогда как в 2020 году он составлял всего 1 230 долл. США. Благодаря взвешенной денежно-кредитной политике инфляция замедлилась с 14,7 % в 2022 году до 7,3 % в 2023 году. Более того, на май 2024 года годовой показатель инфляции составил 4,4 %. В результате фискальных реформ кон0солидированный бюджет государства за последние 3 года увеличился вдвое.

"Недавно рейтинговое агентство Moody"s повысило перспективный прогноз по кредитному рейтингу страны с негативного на стабильный и подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте на уровне B3.

Эти факты, как я уже сказал, свидетельствуют об укреплении государства как надежного партнера, который может своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства", - сказал он.

Глава Кабмина отметил, что недавнее подписание с соседними государствами документа по строительству века – Камбаратинской ГЭС-1, является примером того, как страны Центральной Азии могут объединяться для достижения общих целей и решения глобальных задач. Этот проект символизирует новый этап в развитии энергетической интеграции региона.

"Иными словами, не будет более шоу в Центральной Азии за обладание водными ресурсами как прогнозируют некоторые падкие на сенсации журналисты, а будет мирное сотрудничество во благо всех народов.

И последнее. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству. Мы хотим справедливо распределить богатство с нашими партнерами.

Известно изречение Уинстона Черчилля о том, что "при капитализме несправедливо распределяют богатство, а при социализме справедливо распределяют нищету". В нашей истории было время, когда справедливо распределяли нищету в одну сторону, богатство - в другую сторону. Мы хотим справедливо распределить богатство с нашими партнерами, развивать взаимовыгодные отношения в интересах нашего народа", - сказал он.

В завершении своего выступления Акылбек Жапаров подчеркнул, что каждый инвестор может пользоваться всеми существующими в Кыргызской Республике возможностями и активно вкладывать инвестиции, добавив, что настало время открыть новую страницу взаимоотношений, нацеленных на результат и созидание.

Форум проводится под темой "Перспективы и сценарии устойчивого развития горнодобывающей отрасли стран Центральной Азии". В работе форума принимают участие более 100 компаний и организаций из 22 стран Центральной Азии, Европы, Китая, Северной Америки и Ближнего Востока.

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