Бишкек и Чуйская область обсудили изменения в законе о гендерном равенстве

Все участники встреч признавали необходимость совершенствования и внесения изменений в Закон.

В Бишкеке состоялись региональные консультации для Чуйской области и города Бишкек по обсуждению предложений по изменению Закона КР "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин".

В мероприятии приняли участие депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева, представители государственных и муниципальных органов, гражданского общества Чуйской области и мэрии Бишкека, заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Мамат уулу Чынгызбек и др.

Региональные консультации по обсуждению предложений по изменению Закона КР "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин" уже прошли в Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областях, в онлайн формате в Баткенской, Жалал-Абадской, Ошской областях.

На региональных консультациях проходил обмен мнениями по вопросам внесения изменений в Закон КР "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин" и сбор предложений и рекомендаций. Напримерр, в Таласской области участники предложили ужесточить меры в отношении лиц, совершающих семейное насилие, привлекать больше мужчин для работы в школах, в сфере медицины, предусмотреть устойчивое финансирование деятельности общественных женских советов в целях расширения прав женщин, более тесно сотрудничать на местах с женскими советами и местными органами самоуправления и т.д.

Все участники встреч признавали необходимость совершенствования и внесения изменений в Закон. В рамках межведомственной рабочей группы будет разработан проект закона "О внесении изменений в Закон КР "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин" с учетом поступивших замечаний и осенью будут организованы национальные консультации.

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