Таможня прокомментировала видеоматериал Ыдырыса Исакова

При этом, Исаков берет интервью у сотрудников других государственных контролирующих органов, но продолжает обвинять таможенную службу.

Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики относительно видеоматериала, опубликованного на YouTube канале Ыдырыса Исакова под названием "Казынаны какшаткан жыртык" сообщает следующее:

"Прежде чем публиковать материалы информационного характера, а тем более по части расследования, независимому журналисту Ыдырысу Исакову для начала стоило бы удостовериться в достоверности информации и более тщательно разобраться в освещаемой ситуации.

Так, в видеоматериале Ыдырыс Исаков рассказывает про ситуацию ввоза лесоматериалов из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику через пункт пропуска "Ак-Тилек", при этом неоднократно упоминает о коррупционных действиях в таможенной службе на данном пункте пропуска, требуя навести порядок в деятельности ведомства.

При этом, Исаков берет интервью у сотрудников других государственных контролирующих органов, но продолжает обвинять таможенную службу. Подобные действия наводят на мысль, что независимый журналист нарочно ведет работу по очернению и преследует цель дискредитировать таможенную службу в глазах общественности, или же обозреватель не разбирается в специфике деятельности государственных органов. Тогда возникает вопрос, насколько Ыдырыс Исаков компетентен вести "расследование" и публиковать такого рода информацию?! Когда речь идёт об информировании населения выбранная тема должна быть изучена автором, тем более, при освещении деятельности государственных органов необходимо ознакомиться хотя бы с базовыми нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ведомства. В случае Исакова этого не произошло, что отражает его непрофессионализм. Ранее Ыдырыс Исаков уже публиковал видеоматериал относительно ситуации на кыргызско-казахстанском участке госграницы, где также звучали обвинения в адрес таможенной службы.

Пользуясь случаем, напоминаем, что Кыргызстан присоединился к Договору о Евразийском экономическом союзе 12 августа 2015 года. Так, в рамках таможенного союза государств-членов ЕАЭС осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля. Иначе говоря, вот уже 9 лет отсутствует таможенный контроль на кыргызско-казахской границе.

Учитывая вышеизложенное, призываем Ыдырыса Исакова исправить свою ошибку и опубликовать видеоматериал в виде опровержения касательно обвинений в адрес таможенной службы. В противном случае, таможенная служба будет вынуждена обратиться в соответствующие органы для защиты репутации ГТС".

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