Экс-замглавы Минтруда получила должность в администрации президента

Сообщается, что распоряжение о назначении подписал президент Садыр Жапаров.
Жыпариса Рысбекова назначена заведующей отделом отраслевой политики – заместителем начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Сообщается, что распоряжение о назначении подписал президент Садыр Жапаров.
Ранее Рысбекову освободили от должности первого заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции в связи с переходом на другую работу.
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