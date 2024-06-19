Депутат обеспокоился возможным подорожанием мяса из-за экспорта в Иран

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков предлагает не экспортировать мясо в Иран.

Об этом он заявил на заседании парламента.

Отметим, депутаты обсуждают ратификацию соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Ираном, с другой стороны, подписанного 25 декабря 2023 г. в Санкт-Петербурге.

Самаков считает, что Иран может скупить домашнюю живность, что приведет к повышению цен на мясо.

"Вы сами не можете развивать кластер (животноводства. - Прим. Kaktus.media) и даете возможность вывезти за пределы страны. Вам необходимо реагировать вовремя. Вы должны защитить кластер, вы создаете условия для вывоза скота. Уберите из списка эти кластеры", - сказал он.

Первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов ответил, что список закреплен в рамках ЕАЭС. "Мы не можем убрать из списка эти кластеры. Если мы заметим нехватку мяса, тогда введем временный запрет на вывоз. Есть такой механизм", - сказал он.

Самаков в свою очередь заявил о подорожании мяса на рынках страны. "Сейчас мясо стоит 700-800 сомов, это и есть нехватка мяса. Если бы у нас хватало на страну скота, цена была бы намного ниже. А вы создаете условия для того, чтобы скота стало еще меньше. После принятия в страну приедут бизнесмены из Ирана и заберут наших овец. Вы сами не можете контролировать эти кластеры", - заявил депутат.



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