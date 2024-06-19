В Кыргызстане до конца года будет создано 250 тыс. рабочих мест

Как сообщили в ведомстве, первоочередной задачей министр обозначила вопросы трудоустройства и занятости.

Министр труда, соцобеспечения и миграции Жылдыз Полотова 18 июня провела общереспубликанское совещание с территориальными и подведомственными учреждениями, на котором поставила задачи по улучшению социально-экономического положения населения.

Как сообщили в ведомстве, первоочередной задачей министр обозначила вопросы трудоустройства и занятости.

«По поручению кабинета министров до конца года будет создано 250 тыс. рабочих мест, из них 38 тыс. – по линии Министерства труда. Уже начала работу «горячая линия» 1899 для помощи безработным гражданам в трудоустройстве, где каждый желающий может узнать о вакансиях в разрезе страны, области, своего района.

Зная о потребности в квалифицированной рабочей силе в строительной, швейной и других отраслях, важно усилить профориентационную работу с школьниками и молодежью, активнее направлять ищущих работу на профобучение, повышение квалификации», - сказала она.

Министр поручила обратить самое пристальное внимание на качественную реализацию программ «Социальный контракт» и молодежные стажировки, в рамках которых занятостью будет охвачено 26 тыс. человек, а также созданы дополнительные рабочие места.

Также в ходе совещания были обозначены первоочередные задачи в сфере миграции, в частности - введении электронной системы учета трудовых мигрантов, прибывающих из других стран, вопросы повышения адресности пособий, вопросы инвалидности, модернизация РУПОИ и вопросы МСЭК.

Кабар