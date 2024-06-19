В Нарыне мобильная клиника оказывает бесплатные медицинские услуги для населения

В селе Орнок Нарынского района мобильная клиника начала оказывать бесплатные медицинские услуги для населения.

До конца августа мобильная клиника будет оказывать бесплатную медицинскую помощь населению Нарынской области, проводить диагностические исследования и лечить пациентов.

В мобильной клинике в плановом порядке будут проводиться малые общехирургические операции. Бесплатные услуги оказывают терапевт, кардиолог, невролог, гинеколог, уролог, офтальмолог, ЛОР, стоматолог и гастроэнтеролог.

Клиника полностью оснащена медицинским оборудованием для компьютерной томографии, рентгена, маммографии, УЗИ, гастроскопии и других лабораторных исследований. После завершения обследования населения этого района согласно графику начнется медицинское обследование жителей других районов.

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