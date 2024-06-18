В Бишкеке состоится показ фильма «Материнское поле»

Как сообщает посольство России в КР, показ приурочен к 83-й годовщине начала Великой Отечественной Войны.
В Бишкеке в Русском доме 20 июня в 17:00 состоится показ художественного фильма «Материнское поле» режиссера Геннадия Базарова по одноименной повести Чынгыза Айтматова.
Как сообщает посольство России в КР, показ приурочен к 83-й годовщине начала Великой Отечественной Войны.
Фильм, снятый в 1967 году, рассказывает историю простой кыргызской женщины Толгонай, потерявшей на войне мужа и троих сыновей. Картина была отмечена специальным дипломом и премией на VII смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана во Фрунзе в 1968 году.
После просмотра запланировано обсуждение фильма. О том, как создавалась картина и о ее значении в кыргызском кинематографе расскажут жена режиссера Г. Базарова Райва Базарова и киновед, кандидат искусствоведения Султан Усубалиев.
Показ организован Русским домом и киноплатформой «Альтернатива Базарова».
Желающих посетить кинопоказ просим зарегистрироваться.
Адрес Русского дома бульвар Эркиндик, 2/1.
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