Активист: Осужденный за разврат с малолетней получил землю и инвестиции в миллиард сомов

Осужденный за развратные действия в отношении малолетней получил 1,6 га земли с инвестициями в миллиард сомов.

Об этом заявил активист Темирлан Султанбеков.

Как сообщается, кабинет министров 29 мая поручил ГАУГИ и Управделами президента предоставить ОАО "7-апрель "Ынтымагы", созданному два месяца назад, земельный участок в 1,56 га в аренду сроком на 49 лет. По данным из открытых источников, руководит этим ОАО Усупбий Бактыбекович Шеримбаев.

В СМИ сообщается, что ОАО "7-апрель "Ынтымагы" получит земельный участок и инвестиции в миллиард сомов для модернизации швейной фабрики. Завершить строительство планируется до 31 марта 2025 года.

Пл данным Султанбекова, осужденному Ленинским райсудом Бишкека на восемь лет за развратные действия Шеримбаеву Бишкекский горсуд сначала сократил срок до шести лет. А затем, применив пробацию, освободил из мест лишения свободы на четыре года.

"С каких пор человеку, который находится в пробационном надзоре, можно летать за границу и встречаться с пожизненно осужденными преступниками? Еще два месяца назад мы направили свою жалобу по этому поводу в ГКНБ, но она так и осталась без ответа. А ведь кроме этого дела есть еще другие дела, и по стрельбе в ногу маленького мальчика, и по стрельбе и избиениям в Токмоке, и другие случаи, связанные с Шеримбаевым. В стране не должно быть такого, мы просим главу государства Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева восстановить справедливость в данном вопросе", - сказано в сообщении.

Сам Усупбий Шеримбаев подтвердил Kaktus.media, что действительно руководит вышеуказанной фирмой и получает земли. На вопрос об уголовном деле он отметил, что не признает себя виновным, и обжаловал приговоры нижестоящих судов в Верховном суде Кыргызстана.

"У меня имеются на руках документы, где мать девочки отказывается от своих показаний, и девочка тоже. К тому же судебно-медицинская экспертиза показала, что она не тронута, девственная плева на нарушена. По документам я осужден, но я считаю, что осужден незаконно", - сказал Шеримбаев.

Он подчеркнул, что следователи Ленинского РУВД Бишкека и начальник следствия были наказаны по его уголовному делу и даже привлечены к уголовной ответственности. Доказательств этим словам у Шеримбаева во время разговора не оказалось. Также он обязался предоставить документы, подтверждающие, что мать девочки и сама она отказываются от данных во время следствия показаний, и экспертизу. Но на 18 июня такие документы не предоставлены.



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