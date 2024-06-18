В Кыргызстане открылся детский сад «Мекендин келечеги»

Бишкек, "Саясат.kg". В связи с чем, в настоящее время ожидается открытие подведомственных детских садов ГКНБ во всех областях республики.

18 июня 2024 года в жилом массиве «Көк-Жар» г.Бишкек состоялось торжественное открытие вновь построенного детского сада «Мекендин келечеги», рассчитанное на 100 мест.

На церемонии открытия подведомственного Управления ГКНБ КР детского сада приняли участие Заместитель председателя Кабинета Министров-Председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Ташиев К.К., Полномочный представитель президента в Чуйской области К.Жумагазиев, а также ветераны органов национальной безопасности и представители родителей, будущих воспитанников данного детского сада.

В своем приветственном выступлении Заместитель председателя Кабинета Министров-Председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Ташиев К.К. отметил о том, что обеспечение достойного будущего подрастающего поколения и их безопасности, является одним из основных обязанностей органов ГКНБ КР. Кроме того, также отмечено, что создание и улучшение семейно-бытовых условий сотрудников ГКНБ является залогом успешного выполнения ими служебно-боевых задач.

В связи с чем, в настоящее время ожидается открытие подведомственных детских садов ГКНБ во всех областях республики.