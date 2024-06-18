В Минобразования определились с минимальным возрастом приема ребенка в школу

По данным Минобразования, прием детей в первый класс общеобразовательной организации осуществляется через электронную запись.

Возраст поступления в школу составляет, как правило, шесть-семь лет. Но с учетом социальной, психологической и физиологической готовности в первый класс могут принимать детей в 5,5 года. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, вынесенном на общественное обсуждение.

По данным Минобразования, прием детей в первый класс общеобразовательной организации осуществляется через электронную запись.

Кыргызстан начал поэтапный переход на 12-летнюю модель образования. Известно, что нынешние нулевые классы трансформируют в первые, начальная школа станет пятилетней, средним звеном будут 6-9-й классы, а старшим — 10-12-й классы. Сначала в кабмине сообщали, что обязательным школьным образованием будут охвачены 100 процентов пяти- и шестилетних детей. Позже президент Кыргызской академии образования Назира Дюшеева отмечала, что возраст поступления в первый класс составит шесть-семь лет, а при согласии родителей — 5,5.

До 1 июня планировали провести учет и анализ числа детей, достигших пяти- и шестилетнего возраста, в разрезе населенных пунктов и микроучастков.



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