В Кыргызстане на одного человека приходится 12,7 м² жилья — в 2,3 раза меньше, чем в России

В Кыргызстане на одного человека в 2023 году приходилось 12,7 м² жилья.
Такие данные приводит Нацстатком на своём сайте.
В городах в среднем на человека приходится 14,2 м² жилья, в сельской местности — 12 м².
Максимальный показатель по обеспеченности жилья, по данным Нацстаткома, был отмечен в 2010 году — 15,7 м², в том числе в городской местности — 23,2 м², в сельской — 11,9 м².
В России общая площадь жилых помещений в 2023 году на одного человека составляла 28,8 м², в том числе в городах — 28,3 м², в сельской местности — 30,4 м².
Tazabek