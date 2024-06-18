Как надо готовиться к сдаче крови? Рекомендации

Врачи призывают кыргызстанцев стать донорами крови.

В Республиканском центре крови рассказали, как подготовиться к сдаче.

Прием крови осуществляется с 8:00 до 14:00 в центре крови по адресу: город Бишкек, проспект Ч.Айтматова, 60, а также в областных центрах крови и в Национальном госпитале.

До сдачи крови в течение 48 часов следует воздержаться от употребления алкоголя, за 72 часа сдачи крови нельзя употреблять лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. За 24 часа следует исключить жирные, острые, копченые, молочные продукты, яйца и кофе.

Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен сладкий чай. Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения.

Врачи не рекомендуют сдавать кровь при наличии простуды, гриппа, ангины, герпеса, расстройства желудка и какой-либо другой инфекции:

- в течение 6 месяцев после нанесения татуировки или пирсинга;

- в течение 24 часов после посещения стоматолога в связи с незначительной процедурой;

- в течение месяца после значительных вмешательств;

- если показатель гемоглобина ниже минимального уровня, установленного для сдачи крови;

- во время грудного вскармливания.

К абсолютным противопоказаниям входит наличие заболеваний, как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты А, В, С, D, туберкулез, болезни крови, онкология, бруцеллез, эхинококкоз, альвеококкоз, гипертоническая болезнь І, ІІІ стадий, коронарная болезнь сердца, бронхиальная астма и другие.

«Здоровье» (АКИpress)