Кемпир-абадское дело. Суд вынес приговор

Председательствующий судья на процессе Марат Сыдыков вынес подсудимым оправдательный приговор.

Сегодня, 14 июня, в Первомайском райсуде Бишкека рассматривали так называемое кемпир-абадское дело, по которому проходят подсудимыми 22 активиста, политика и журналиста. Многие из них находятся под домашним арестом.

Председательствующий судья на процессе Марат Сыдыков вынес подсудимым оправдательный приговор.

Таким образом, Мамбетжунус Абылов, Айданбек Акматов, Нурлан Асанбеков, Акылбек Айтбаев, Азимбек Бекназаров, Марат Баязов, Эрлан Бекчоро уулу, Айбек Бузурманкулов, Атай Бейшенбек уулу, Равшан Жээнбеков, Гульнара Джурабаева, Чынгыз Капаров, Рита Карасартова, Жениш Молдокматов, Улукбек Маматаев, Темир Махмудов, Таалайбек Мадеминов, Клара Сооронкулова, Перизат Суранова, Асия Сасыкбаева, Илгиз Сарылдык уулу, Шабдан Али оправданы.

Судья постановил освободить всех из-под стражи в зале суда.



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