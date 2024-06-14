Видео - Пресечена деятельность подпольной радикальной группы, члены которой активно вели пропаганду идеологии МТО «Исламское государство» «ИГ»

Бишкек, "Саясат.kg". Всего были задержаны 15 человек в г. Бишкек и других областях страны.

ГКНБ пресечена деятельность подпольной радикальной группы, члены которой активно вели пропаганду идеологии МТО «Исламское государство» («ИГ») и занимались вербовкой среди молодежи, распространяя фото-видеоматериалы террористического характера.

Всего были задержаны 15 человек в г. Бишкек и других областях страны. По местам их жительства проведены обыски, изъято большое количество религиозной литературы, по которым назначены соответствующие экспертизы.

Один из лидеров группы был завербован в социальной сети дистанционно членом МТО «ИГ» из Афганистана и выполнял его указания по привлечению других сторонников.

По предварительным данным, в распространяемых фото-видеоматериалах содержатся признаки «публичного призыва к осуществлению террористической деятельности», «возбуждения национальной, расовой, этнической, религиозной и межрегиональной вражды (розни)» и «свержения конституционного строя путем установления т.н. «Халифата». Кроме этого, распространялись обучающие видеоролики по использованию огнестрельного и холодного оружия, а также изготовлению самодельных взрывных устройств.

4 задержанных водворены в СИЗО-1 г.Бишкек, продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий по выявлению других членов и пособников данной группы.