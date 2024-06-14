Чем выгодно обязательное страхование жилья — беседа с замглавы Госстраха

По его словам, согласно указу президента, капитализация ГСО доведена до 1 миллиарда сомов.

Заместитель председателя правления ОАО "Государственная страховая организация" Закир Айдралиев рассказал о преимуществах обязательного страхования жилья в Кыргызстане.

В программе "Особый акцент" на радио Sputnik Кыргызстан Айдралиев напомнил, что закон об обязательном страховании был принят еще в 2015 году и действует с 2016-го.

"Штрафов и иных санкций за неисполнение закона нет, мы лишь призываем жителей республики страховать жилье. На самом деле это очень выгодно, так как в случае пожара или стихийного бедствия пострадавший получает от 500 тысяч до 1 миллиона сомов. Для сельских домов взнос составляет всего 600 сомов, а для городских — 1 200 в год", — отметил специалист.

По его словам, согласно указу президента, капитализация ГСО доведена до 1 миллиарда сомов.

"Скоро капитализация вырастет еще на 5 миллиардов. Это повышает уровень обеспеченности выплат и гарантирует, что в случае стихийных бедствий все пострадавшие получат компенсацию ущерба. Кроме того, госкомпания предоставляет услуги добровольного страхования. Так, если дом стоит порядка 4,5 миллиона сомов, страховой взнос составит всего 8 тысяч в год. В эту сумму будет входить страхование разных рисков, в том числе от кражи или умышленного повреждения имущества", — объяснил Айдралиев.

Sputnik Кыргызстан