В Оше сотрудники СИН взяли у арестованного 250 тыс сомов, пообещав ему свободу

Проверка показала, что работники Службы исполнения наказаний получили от следственно-арестованного У. Ш. 250 тысяч сомов.

Спецпрокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением сотрудников СИЗО–5 в Оше, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Проверка показала, что работники Службы исполнения наказаний получили от следственно-арестованного У. Ш. 250 тысяч сомов.

"Они обещали оказать мужчине содействие в освобождении от уголовной ответственности. Деньги получили наличными и через банковские приложения. Расследованием дела будет заниматься Военная прокуратура Ошского гарнизона", — информирует ГП.

Sputnik