В аэропорту Казармана впервые за 30 лет приземлился самолет

После капитального ремонта аэропорт соответствует современным требованиям.

В аэропорту Казармана (Джалал-Абадская область) впервые за 30 лет приземлился самолет, сообщил Sputnik Кыргызстан глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, приземление воздушного судна провели для проверки качества ремонта взлетно-посадочной полосы.

"По поручению президента проводится реконструкция воздушных гаваней в Караколе, Таласе, Кербене, Нарыне, Тамчи и Казармане. Недавно в эксплуатацию сдали аэропорт Таласа, сегодня первый самолет приземлился в Казармане. В аэропорту сделали капитальный ремонт, теперь он соответствует современным требованиям. Государство закупает самолеты для выполнения внутренних рейсов, цены будут доступными", — сказал Орунбеков.

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