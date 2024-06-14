О больших перспективах для маленьких певцов рассказала артистка

Тойгонбаева отметила, что конкурс "KGтай" дает участникам возможность приобрести не только новых друзей, но и полезные навыки.

В Кыргызстане прошел конкурс детских талантов "KGтай". О перспективах участников и задачах фестиваля рассказала организатор, заслуженная артистка КР Гульнара Тойгонбаева.

В эфире радио Sputnik Кыргызстан Тойгонбаева отметила, что конкурс "KGтай" дает участникам возможность приобрести не только новых друзей, но и полезные навыки.

"Наши участники, маленькие певцы, постоянно учатся чему-то новому: это и навыки ораторского искусства, и владение разными техниками вокала, и пластика тела, и даже преодоление страха сцены и публичных выступлений. Все эти умения обязательно пригодятся во взрослой жизни, даже если кто-то из них не захочет продолжить карьеру артиста. Огромным плюсом является и то, что юные таланты из Кыргызстана могут увидеть и "прочувствовать" другие площадки и сцены. Наш фестиваль — лишь одна из ступеней лестницы, ведущей к успеху", — подчеркнула артистка.

Главной задачей конкурса она назвала укрепление дружбы и творческих контактов между участниками из разных стран.

"Участники делятся опытом, культурой и традициями, а это всегда интересно. Более того, дети учатся помогать друг другу, что для них особенно важно", — сказала Тойгонбаева.

Спутник