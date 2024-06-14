Часть Бишкека останется без света 14 июня — график отключений

В пятницу, 14 июня, в некоторых районах столицы не будет электроэнергии, сообщает Бишкекское предприятие электросетей.

Специалисты проведут ремонт оборудования, перетяжку проводов и другие работы.

Восточная РЭС:

- с 9:30 до 17:00 — в доме № 41 в 7-м микрорайоне;

- с 9:30 до 18:30 — на отрезке улицы Пушкина.

Западная РЭС:

- с 9:00 до 11:00 — на отрезках улиц Абаканской и Льва Толстого;

- с 9:00 до 13:00 — в жилмасиве "Арча-Бешик" (улицы Бадахшан, Ак-Марал);

- с 9:00 до 16:00 — в доме № 72 на проспекте Молодой Гвардии;

- с 9:00 до 17:00 — на отрезках проспекта Дэн Сяопина, улиц Казакова, Абдраева, Средней, Жамгырчинова,

Пишпекской и Кенсуйской;

- с 9:00 до 18:00 — в жилмассиве "Ак-Орго" (улицы Арабаева, Кун-Кочо, Кырк-Чоро, Хан-Тенир, Садырбаева, Ай-Кочо, Ашар, Гагарина, Таш-Рабат, Кыбыла, Тогуз-Канат);

- с 12:00 до 17:00 — в жилмассиве "Ак-Орго" (улицы От-Араба, Уркор, Камбаркан);

- с 13:00 до 17:00 — в жилмассиве "Ак-Орго" (улицы Тогуз-Кайрык, Жолдубай);

- с 14:00 до 16:00 — на отрезках улиц Боконбаева и Коенкозова.

Северная РЭС:

- с 9:00 до 17:00 — в селе Нижняя Ала-Арча (улицы Ак-Тилек, Тихая, Новая, Кыргызская, Советская, Логвиненко, Южная, Белинского, Фрунзе, Коллекторная, Луговая, Чагая, Солнечная, Трудовая, Адырская, Панфилова, Заводская, Колхозная, Кара-Сууйская, Дружбы, Полевая, переулки Весенний, Курманалиева и Школьный);

- с 11:00 до 16:30 — на отрезках улиц Ильменской и Троицкой.

Спутник