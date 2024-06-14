Детский дом-интернат в Чуйской области нуждается в матрасах и постельном белье

Краснореченская общеобразовательная вспомогательная школа-интернат нуждается в помощи.

Об этом сообщил глава ОФ «Прав защиты детей сирот» Игорь Беляев.

По его словам, детскому дому-интернату нужны матрасы, одеяла, подушки и постельное белье. Необходимо закупить все по 100 штук.

Для этих целей нужно 100 тысяч сомов. Если есть желающие закупить лично и подарить детям, то можно через офис фонда по адресу улица Коенкозова 135, пересекает улица Ташкентская (район православной церкви).

«Мбанк» для перевода средств: 0559800579.

ОФ «Прав защиты детей сирот» защищает права детей, помогает им получить образование, психологическую и юридическую помощь, а также предоставляет помощь в адаптации к самостоятельной жизни после выпуска из детдома.



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