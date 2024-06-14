Детский дом-интернат в Чуйской области нуждается в матрасах и постельном белье

Краснореченская общеобразовательная вспомогательная школа-интернат нуждается в помощи.
Об этом сообщил глава ОФ «Прав защиты детей сирот» Игорь Беляев.
По его словам, детскому дому-интернату нужны матрасы, одеяла, подушки и постельное белье. Необходимо закупить все по 100 штук.
Для этих целей нужно 100 тысяч сомов. Если есть желающие закупить лично и подарить детям, то можно через офис фонда по адресу улица Коенкозова 135, пересекает улица Ташкентская (район православной церкви).
«Мбанк» для перевода средств: 0559800579.
ОФ «Прав защиты детей сирот» защищает права детей, помогает им получить образование, психологическую и юридическую помощь, а также предоставляет помощь в адаптации к самостоятельной жизни после выпуска из детдома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296598/