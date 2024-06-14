Для граждан Кыргызстана изменился порядок подачи заявок на получение виз США

Изменился порядок подачи заявок на получение виз Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщили в МИД КР.

С 10 июня 2024 года консульский отдел посольства США в Кыргызстане для упрощения подачи заявок на получение американских виз перешел на новую систему записи на собеседование.

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Министерство просит граждан заблаговременно планировать свои заграничные поездки.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296614/