Отключение воды в Бишкеке. Где установят водовозы и биотуалеты

В большом районе Бишкека завтра, 14 июня, прекратят подачу питьевой воды.
В мэрии объяснили, что Бишкекводоканал будет проводить ремонтные работы. «Это делается для того, чтобы в будущем не разрушать дорожное полотно после капитального ремонта основных улиц столицы», — отметили в муниципалитете.
С 09.00 до 20.00 ее не будет в районе, ограниченном улицами Саманчина, Малдыбаева, линией железной дороги и Ибраимова далее Жукеева-Пудовкина.
В столичном муниципалитете предоставили адреса точек, где будут установлены водовозы и биотуалеты.
- пересечение улиц Суеркулова и Тыныстанова;
- Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи;
- 10-й микрорайон напротив дома № 1;
- пересечение улиц Байтика Баатыра и Суеркулова;
- пересечение улиц Байтика Баатыра и Ахунбаева;
- пересечение улиц Ахунбаева и Тыныстанова;
- пересечение улиц Джантошева и Байтика Баатыра;
- пересечение улиц Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;
- пересечение улицы Абая и ВБЧК (рядом с домом престарелых);
- пересечение улиц Скрябина и Панфилова;
- пересечение улиц Байтика Баатыра и Медерова;
- пересечение улицы Жукеева-Пудовкина и переулка Геологического;
- пересечение улиц Кулатова и Элебаева;
- пересечение улицы Абая и Восточный БЧК возле СШ № 61.
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