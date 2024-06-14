Отключение воды в Бишкеке. Где установят водовозы и биотуалеты

В большом районе Бишкека завтра, 14 июня, прекратят подачу питьевой воды.

В мэрии объяснили, что Бишкекводоканал будет проводить ремонтные работы. «Это делается для того, чтобы в будущем не разрушать дорожное полотно после капитального ремонта основных улиц столицы», — отметили в муниципалитете.

С 09.00 до 20.00 ее не будет в районе, ограниченном улицами Саманчина, Малдыбаева, линией железной дороги и Ибраимова далее Жукеева-Пудовкина.

В столичном муниципалитете предоставили адреса точек, где будут установлены водовозы и биотуалеты.

- пересечение улиц Суеркулова и Тыныстанова;

- Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи;

- 10-й микрорайон напротив дома № 1;

- пересечение улиц Байтика Баатыра и Суеркулова;

- пересечение улиц Байтика Баатыра и Ахунбаева;

- пересечение улиц Ахунбаева и Тыныстанова;

- пересечение улиц Джантошева и Байтика Баатыра;

- пересечение улиц Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева;

- пересечение улицы Абая и ВБЧК (рядом с домом престарелых);

- пересечение улиц Скрябина и Панфилова;

- пересечение улиц Байтика Баатыра и Медерова;

- пересечение улицы Жукеева-Пудовкина и переулка Геологического;

- пересечение улиц Кулатова и Элебаева;

- пересечение улицы Абая и Восточный БЧК возле СШ № 61.



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