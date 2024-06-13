Штефан Таркович покинул пост главного тренера сборной Кыргызстана по футболу

Штефан Таркович покинул пост главного тренера национальной сборной Кыргызстана по футболу.

Как сообщает Кыргызский футбольный союз, контракт Тарковича с союзом был заключен до 30 июня 2024 года. Руководство КФС приняло решение о прекращении сотрудничества за истечением срока соглашения с ним.

Вместе с главным тренером национальную сборную команду покидает весь его тренерский штаб.

Президент КФС Камчыбек Ташиев 13 июня встретился со всеми членами тренерского штаба во главе со Штефаном Тарковичем. «В ходе встречи руководитель союза озвучил принятое решение, также выразил лично от себя и всей футбольной общественности страны искреннюю благодарность за проделанную профессиональную работу, оправданные ожидания и доверие, которые привели к желаемым результатам», - говорится в сообщении.

Таркович стал главным тренером 24 апреля 2023 года.

«Sport АКИpress»