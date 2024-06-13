Депутаты ЖК одобрили законопроект о запрете электронных сигарет в первом чтении

Законопроект запрещает ввоз, реализацию и использование электронных сигарет на территории Кыргызстана.

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели внесенный на первое чтение проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в закон «О защите здоровья граждан от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля», кодекс о правонарушениях, уголовный кодекс)».

Один из инициаторов, депутат Шайырбек Ташиев отметил, что целью законопроекта является сохранение здоровья от употребления электронных сигарет, чтобы защитить и предотвратить замедление развития организма и привыкание к негативной привычке.

Законопроект запрещает ввоз, реализацию и использование электронных сигарет на территории Кыргызстана.

Нарушение о запрете использования электронных сигарет влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 400 расчетных показателей, на юридических лиц - 600 расчетных показателей.

Нарушение о запрете реализации электронных сигарет влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 500 расчетных показателей, на юридических лиц - 650 расчетных показателей.

Ввоз электронных сигарет наказывается штрафом от 1500 до 2000 расчетных показателей или лишением свободы на срок от одного до двух лет.

Депутат Эльвира Сурабалдиева подняла вопросы о соразмерности предлагаемых наказаний, добавив, что штраф в размере 40 тысяч сомов за использование электронных сигарет слишком высокий и имеет коррупционные риски, а также может вызвать неприятие к парламенту со стороны населения.

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