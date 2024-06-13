Глава кабмина рассказал подробности ДТП с грузовиком в Мин-Куше

Напомним, инцидент произошел 1 июня. Грузовик HOWO упал в овраг у реки.

Глава кабмина Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша прокомментировал ДТП с грузовиком, который перевозил радиоактивные отходы в селе Мин-Куш Джумгальского района Нарынской области.

Напомним, инцидент произошел 1 июня. Грузовик HOWO упал в овраг у реки.

Акылбек Жапаров опроверг информацию о том, что грузовик перевозил радиоактивные отходы.

«Была герметичная перевозка. В ДТП виновен водитель, при движении на подъем скорость нельзя переключать. Он переключил скорость. В авто был не уран, а переработанные отходы. Их перевозили в безопасное место», — сказал он.

Депутат Исхак Масалиев поинтересовался о результатах работы комиссии.

«Комиссия работает, анализы взяты. Когда выйдут результаты, мы вам отправим», — ответил глава кабмина и добавил, что в настоящее время опасности для проживающих там людей и фермеров, которые занимаются поливом, нет.

Он подчеркнул, что радиационный фон в Мин-Куше ниже, чем в Жогорку Кенеше.



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