В Кыргызстане ввели штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах

За нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 1000 сомов.

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в закон «О дорожном движении в КР» и Кодекс КР о правонарушениях», согласно которым водителей средств индивидуальной мобильности будут штрафовать за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно закону, к средствам индивидуальной мобильности относятся: электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения.

За нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 1000 сомов. А за вождение в нетрезвом виде штраф в 3000 сомов. Кроме того, пользователи средством индивидуальной мобильности при прохождении пешеходного перехода должны будут слезать с транспорта и пройтись пешком.

За последние пару лет в Бишкеке появилось большое количество пунктов по прокату самокатов и их пользование на дорогах не контролировалось законодательно. Поэтому ряд депутатов инициировали подобный закон.

Азаттык