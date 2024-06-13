В Бишкеке задержали граждан Пакистана и Бангладеш за массовую драку

В Бишкеке в милицию доставили 36 граждан Пакистана и Бангладеш, устроивших массовую драку между собой.

Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

По данным милиции, драка между гражданами Пакистана и Бангладеш произошла в ночь на 11 июня. По предварительной версии, с начала между иностранцами произошла ссора, которая переросла в массовую потасовку.

По этому факту милиция начала доследственную проверку. Кроме того, по информации УВД, в отношении 16 человек составлены протоколы по статье 431 «Нарушение иностранными гражданами установленного порядка пребывания, правил осуществления трудовой деятельности в КР или транзитного проезда» Кодекса о правонарушениях.

В милиции добавили, что Свердловский районный суд признал одного из участников драки виновным по статье «Мелкое хулиганство» и наложил штраф в размере 5500 сомов, а еще двоих участников драки заключил под арест на трое суток. С остальными милиция провела разъяснительные беседы.

С апреля этого года спецслужбы и правоохранители проводят рейды по выявлению иностранных граждан, находящихся в Кыргызстане без документов или с просроченными разрешениями на пребывание.

Азаттык