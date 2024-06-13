Акылбек Жапаров: Строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан начнется в августе

До главы кабмина примерный старт строительства железной дороги озвучивал президент Садыр Жапаров.

Глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров сообщил, что строительство железной дороги по маршруту Китай - Кыргызстан - Узбекистан начнется в августе этого года. Об этом он сказал на заседании Жогорку Кенеша 13 июня.

Жапаров напомнил, что 6 июня в Пекине было подписано соглашение между тремя странами о совместном продвижении реализации проекта железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Также, по его словам, вопросы финансирования проекта решены. Однако подробной информации по стоимости проекта и источниках финансирования глава кабмина не сообщил.

Известно, что по плану властей КР, маршрут железной дороги по территории Кыргызстана протяженностью 311 километров будет проходить по маршруту «Торугарт - Кош-Добо - Казарман - Джалал-Абад», а ориентировочная стоимость строительства составит 4,7 млрд долларов.

До главы кабмина примерный старт строительства железной дороги озвучивал президент Садыр Жапаров. В начале мая он сообщал, что строительство начнется в октябре этого года. Тогда он отметил, что сейчас Кыргызстан является «тупиковым» государством в плане логистики, а запуск железной дороги позволить стране выйти в мир.

Ожидается, что кроме Кыргызстана, новая железная дорога выведет и другие страны Центральной Азии из дорожного тупика. По новому маршруту грузы будут доставляться до Европы на 7-8 дней раньше, чем сейчас. С помощью железной дороги Кыргызстан и Узбекистан планируют присоединиться к мировой торговле.

Азаттык