Троллейбусы из Бишкека полностью убирать не будут, - директор Департамента транспорта

Комиссия рассматривает вопрос передачи 100 троллейбусов городу Ош.

Мы полностью не уберем троллейбусы из Бишкека, оставим, сказал 13 июня директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек Уланбек Бейшенбаев в ходе заседания постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии.

Комиссия рассматривает вопрос передачи 100 троллейбусов городу Ош.

Оставшиеся троллейбусы (около 40) будут курсировать в квадрате, ограниченном проспектом Жибек Жолу, улицей 7 Апреля, ул. Ахунбаева и проспектом Чынгыза Айтматова.

По словам директора департамента, троллейбусные линии устарели. Из 210 км только 50 обновлены. Остальные линии с 1973 года работают, они обрываются, устарели, рассказал он.

На сегодня в Бишкеке есть 183 троллейбуса, из них 23 подлежат списанию. На линию каждый день 115-120 троллейбусов выходят.

Депутат Казыбек Эргешов («Ынтымак») спросил, какой вид транспорта экономнее — троллейбус или электробус.

На это глава департамента сказал, что кроме троллейбусного депо есть энергохозяйство, которое обслуживает электрокабели, по городу есть 19 подстанций высокого напряжения.

«Мы и депо, и энергохозяйство содержим, поэтому себестоимость 1 пассажира достигает до 43 сома. Линии электропередач постоянно употребляют электроэнергию, а электробусы будут ночью заряжаться, они будут экономнее», - рассказал директор департамента.

Эргешов сказал, что говорят, что троллейбусы гораздо экономнее электробусов.

АКИpress