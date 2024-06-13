Медотходы с ВИЧ и гепатитом выкидывали на свалку, несмотря на запрет, - ГКНБ

ГКНБ выявил факт нарушения утилизации, хранения и перевозки медицинских отходов, представляющих санитарно-эпидемиологическую угрозу здоровью населения и негативно влияющих на окружающую среду.

Как сообщили 12 июня в пресс-службе ГКНБ, были выявлены утилизирующие компании, которые работали без лицензии.

Так, частные компании выкидывали на свалку Бишкекского санитарного полигона особо опасные отходы под видом обычного мусора, что является нарушением закона КР «Об охране окружающей среды». Сами медицинские отходы хранились среди объектов гражданской инфраструктуры. В ГКНБ отметили, что имелись риски заражения населения ВИЧ, вирусным гепатитом и другими заболеваниями.

Также государственные и частные мусоробразующие компании не платили за загрязнение окружающей среды в бюджет республики. В итоге государству нанесен ущерб в размере более 37 млн сомов.

В связи с чем спецслужбы возбудили уголовное дело, в рамках которого устанавливают всех подозреваемых.

АКИpress